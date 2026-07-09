Около 100 студентов прошли практику в Мособлводоканале с начала года

Мособлводоканал регулярно проводит работу по привлечению молодых специалистов, делая акцент на профориентации, производственной практике и последующем трудоустройстве студентов. С начала года практику на объектах предприятия прошли около 100 учащихся, а порядка 20 выпускников и студентов Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко уже вошли в штат организации.

Будущие специалисты знакомятся с работой предприятия во время экскурсий, общаются с наставниками и получают возможность заранее определиться с выбором профессии. Одним из наиболее успешных проектов стало сотрудничество с техникумом, позволившее сформировать для студентов понятную карьерную траекторию и частично закрыть кадровую потребность предприятия.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, сегодня отрасль ЖКХ активно внедряет цифровые технологии и современные подходы к работе, поэтому особое внимание уделяют подготовке универсальных специалистов, способных эффективно решать профессиональные задачи.

Для сотрудников, совмещающих работу с обучением, действует программа субсидирования. Мособлводоканал, обеспечивающий услугами водоснабжения и водоотведения свыше 1,2 миллиона жителей Подмосковья, предлагает молодым кадрам стабильную работу, возможности профессионального роста и конкурентоспособную оплату труда.