Около 100 рабочих устранят последствия снегопада в Люберцах

Ликвидировать последствия снегопада продолжают в Люберцах. Сейчас в этих работах задействовали свыше 50 единиц специализированной техники.

Обработку дорог ото льда дорожные службы провели в ночь с 25 на 26 декабря. Также сейчас уборкой снега занимаются специалисты управляющих компаний. Они приводят в порядок дворы. Кроме того, на региональных дорогах работают восемь единиц техники и 24 дорожных рабочих.

«По данным синоптиков, уже выпало 30% месячной нормы осадков. Дорогие люберчане, прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах — соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Основные усилия сейчас сосредоточили на расчистке проезжих частей, остановок общественного транспорта, тротуаров, пешеходных дорожек и подходов к пешеходным переходам. Если жители станут свидетелями нештатных ситуаций, их просят обращаться в ЕДДС по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.