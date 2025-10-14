Около 100 незаконных торговых объектов снесли в Ленинском округе с начала года

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается масштабная работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Уже демонтировали 98 нестационарных торговых объекта.

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев сообщил, что в рамках реализации программы демонтированы 77 нестационарных торговых объектов из первоначального списка, включающего 112 объектов. В отношении оставшихся 35 объектов ведется плановая работа.

Уточняется, что в течение третьего квартала 2025 года была проведена активная работа по демонтажу 33 торговых объектов, среди которых 11 располагались на муниципальных землях и 22 — на территориях частной собственности. Одновременно с этим девять объектов капитального строительства были приведены в соответствие с установленными требованиями и нормативами.

«Системная работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов ведется в Ленинском округе на постоянной основе. Это важная часть комплексного благоустройства и создания комфортной городской среды для наших жителей. Поэтому просим всех предпринимателей осуществлять свою деятельность исключительно в правовом поле», — добавил Андрей Асеев.

Отметим, что согласно утвержденному графику работ, до 20 ноября 2025 года планируется завершить демонтаж всех оставшихся 35 объектов из основного списка.

По итогам реализации программы общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов достигнет 133, включая 21 объект, демонтированный сверх плана.