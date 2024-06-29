Около 100 мероприятий провели для пенсионеров из Химок в июне

Участники клуба «Активное долголетие» из Химок за первый летний месяц посетили около 100 мероприятий на открытом воздухе. События проходят при поддержке администрации округа.

Только в июне активные пенсионеры округа посетили занятия скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, йогой и танцами. Программу реализуют благодаря поддержке администрации Химок. Помощь оказывает и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». На ежедневной основе в округе организуют также экскурсии, концерты, мастер-классы и другие творческие активности.

«Для химкинских долголетов ежемесячно готовят программу мероприятий, которые позволяют разнообразить досуг и интересно провести время. Это и уличные активности, и времяпрепровождение внутри помещений. Так, химчане могут не только поиграть и в настольный теннис, и в большой бильярд, и даже научиться петь», — рассказал депутат округа Владимир Суслов.

Подробное расписание есть ознакомиться на сайте в разделе «Активности». Также его можно найти в мобильном приложении «Соцуслуги» и узнать в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Информацией поделятся и в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 495 572-65-14.

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