Около 100 единиц спецтехники вышли на улицы для уборки снега в Люберцах

Коммунальные службы округа работают в усиленном режиме с 13 февраля. Для очистки дорог, дворов и общественных пространств задействованы 120 специалистов.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Ивана Игнатова, усиленная уборка продолжается на всей территории округа.

Как отметил директор муниципального бюджетного учреждения «Наш дом Дзержинский» Александр Мерзликин, особое внимание уделяется пешеходным переходам, тротуарам, входным группам домов и межквартальным проездам.

Во дворах Дзержинского работы уже приносят результаты. С территории у дома № 3 на улице Поклонная вывезли пять КамАЗов снега и наледи. Столько же вывезли с дворовой территории на улице Ленина, дом № 21. С начала недели с муниципальных дорог города вывезли более двух тысяч кубометров снежной массы.

Общий объем снега, вывезенного с дорог округа с начала января, превысил 190 тысяч кубометров.