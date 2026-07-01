Около 100 дворов отремонтировали в Подмосковье по госпрограмме с начала года

В Подмосковье продолжается благоустройство дворов в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». В 2026 году в план работ включили 425 дворовых территорий.

Полностью завершено обновление 99 из них, а еще на 174 объектах ремонт продолжается.

В рамках благоустройства подрядные организации меняют асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах и тротуарах, проводят озеленение, создают новые парковочные места, а также устанавливают скамейки и урны.

Полностью завершить работы уже удалось в Звездном городке. К окончанию ремонта также близки Реутов, Кашира и Павлово-Посадский округ.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, контроль качества благоустройства осуществляют с помощью региональной системы планирования и мониторинга дорожной инфраструктуры.

В ней фиксируют сроки выполнения работ, обязательные для подрядчиков, а каждый этап подтверждается фотофиксацией технологических слоев. Такой подход позволяет своевременно выявлять и устранять возможные недостатки.

Наибольший объем работ в этом году запланировали в Люберцах, где благоустроят 35 дворов. В Подольске обновят 24 территории, в Раменском — 15, в Мытищах и Пушкинском округе — по 14, а в Коломне, Ленинском округе и Химках — по 13.