Около 100 дефектов дорожного покрытия устранили в Одинцове на прошлой неделе

Специалисты Мосавтодора продолжают ремонтировать ямы на дорогах регионального значения в Подмосковье. В Одинцове за последнюю неделю устранили около 100 дефектов асфальтового покрытия.

Работы проводили на нескольких ключевых участках, включая Акуловскую улицу в Одинцове, Наро-Фоминское шоссе в Кубинке и отрезок Можайского шоссе в районе села Перхушково и СНТ «Жаворонки». Также ремонт затронул дороги вокруг садовых товариществ «Наро-Осановский» и «Ока».

Ежедневно дорожные службы округа ликвидируют около 80 повреждений асфальтового полотна. Для обеспечения долговечности и качества работ применяют горячую асфальтобетонную смесь, которая позволяет достичь лучших результатов в ремонте покрытия.

Весь процесс ремонта, начиная от фиксации выбоин до их устранения, строго контролируется. Мониторинг осуществляют через специализированную систему в области дорожной инфраструктуры, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать выполнение задач. В эту цифровую платформу вносятся геометки мест проведения работ и соответствующие фотоматериалы.