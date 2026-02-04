Около 100 человек поучаствовали в танцевальном флешмобе в Мытищах

Год единства народов России стал темой мероприятия, прошедшего 3 февраля во Дворце культуры «Яуза». Участие в акции приняли танцевальные коллективы городского округа Мытищи и местные жители.

Россия — многонациональное государство. Более 190 национальностей говорящих на 300 языках и диалектах расселились на огромной территории, и каждый народ сохранил свои традиции и особенности. Участники мероприятия исполнили хороводы и национальные танцы, облачившись в яркие традиционные костюмы.

Организаторы мероприятия отметили, что разнообразие культур, традиций и обычаев объединяет россиян, помогая преодолевать трудности и развиваться. Глава городского округа Юлия Купецкая подчеркнула, что в Подмосковье живет более 170 национальностей — большая и дружная семья «Мы должны знать традиции, учиться понимать и уважать друг друга», — сказала глава Мытищ.