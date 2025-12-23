Около 100 автобусов проекта «Зима в Подмосковье» запустят в регионе в декабре

В Московской области для пассажиров общественного транспорта создают новогоднее настроение при помощи декора. Украшенные автобусы уже вышли на линии в Люберцах, Пушкинском и ряде других округов.

В салонах появились разноцветная мишура, елочные шарики и яркие гирлянды, а в дни новогодних каникул пассажиров «Мострансавто» ожидают аудиопоздравления от Деда Мороза из Великого Устюга и детей из Подмосковья.

Празднично оформленные транспортные средства можно встретить на городских, пригородных и междугородных маршрутах по всему региону. Так, автобусы № 323 «Октябрьский — Москва (метров Выхино)» и маршрут № 509 «станция Пушкино — Москва (метро Медведково)» уже украсили.

Не остались без внимания автостанции и автовокзалы «Мострансавто», где установили елки, а также разместили яркие тематические плакаты.

Кроме того, на крупных вокзалах Московской железной дороги в залах ожидания и вестибюлях установили ели. Новогодняя подсветка появилась на станции Опалиха в городском округе Красногорск, а на Ленинградском направлении кассовые окна оформили гирляндами, добавив уюта и праздничного настроения пассажирам.

В этом году праздничная атмосфера в транспорте станет еще заметнее: в регионе будут курсировать около 100 автобусов, оформленных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».