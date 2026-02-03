Около 10 тысяч жителей Подмосковья оформили бесплатную парковку через госуслуги

По информации Министерства транспорта Московской области, за определенный период порядка 10 тысяч жителей региона получили возможность бесплатной парковки на 261 платной стоянке, которые расположены в 37 округах.

«Наибольшее число разрешений получили многодетные семьи Подмосковья — около 8 тысяч разрешений», — сообщили в ведомстве. Кроме того, около 660 жителей стали резидентами, а владельцы более 640 электромобилей и свыше 200 мотоциклов также включили свои транспортные средства в реестр через портал госуслуг.

Оформить резидентское или льготное парковочное разрешение многодетные семьи Подмосковья могут через региональный портал госуслуг, выбрав соответствующую категорию. При подаче документов подключено несколько полезных функций: подсказки для заявителей и проверка приложенных документов искусственным интеллектом. Это помогает ускорить процесс и снизить процент отказов.

Важно отметить, что парковочное место после получения разрешения не резервируется — можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.

Подробнее о платных парковках, льготах и ответы на популярные вопросы можно найти на сайте Минтранса Подмосковья. По вопросам подачи заявок на портале госуслуг можно получить консультацию по номеру +7 (498) 602-13-11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).