Около 10 тысяч квадратных метров асфальта обновили на Колхозной улице в Подольске

В Подольске на улице Колхозной подходят к завершению работы по укладке нового асфальта. После полутора недель подготовки, включавшей снятие старого покрытия фрезой и очистку поверхности, в начале недели на объект прибыл асфальтоукладочный комплекс.

Работы ведутся поочередно на каждой полосе, всего будет обновлено около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В ближайшее время планируется завершить укладку и приступить к восстановлению искусственных дорожных неровностей.

Ранее в Подольске уже обновили 4,3 тысячи квадратных метров асфальта на улице 50 лет ВЛКСМ и провели ремонт на других улицах города.

Напомним, что в 2025 году в округе планируют отремонтировать свыше 30 тысяч квадратных метров дорог — на девять километров больше, чем в 2024 году.