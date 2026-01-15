Около 10 тысяч кубометров снега вывезли из Мытищ

Коммунальные службы округа перешли на круглосуточную работу. Всего было вывезено более 9900 кубометров снега по состоянию на 12 января.

Свыше 50 сантиметров снега выпало в Мытищах за последние дни. Это составляет две трети месячной нормы. Для полного устранения последствий такого снегопада потребуется время.

Особый контроль ведется за содержанием железнодорожных станций, автобусных остановок, сети автомобильных дорог, где проходят маршруты общественного транспорта.

«Благодарю за помощь наши предприятия, которые предоставляют технику и людей, а также жителей за командную работу. Видим все обращения по дворовым территориям и внутриквартальным проездам. Все приведем в соответствие», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Заявки по уборке территорий жители городского округа Мытищи могут направить в зимний штаб в Telegram по телефону: 8 (916) 531-79-06.