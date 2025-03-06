Около 10 тонн стеклотары отправили на переработку волонтеры из Истры в 2025 году

Почти 10 тонн вторичного сырья собрали за три месяца волонтеры из жилого комплекса «Новоснегиревский» в свои «колокольчики». Все отходы отправили в пункт заготовки, а затем мусор доставят на перерабатывающий завод в Калугу.

«Колокольчики» появились в жилом комплексе в конце прошлого года и уже за это время они стали очень востребованными и популярными. Их используют для сдачи стеклотары, а именно бутылок и банок. Но они должны быть чистыми. Нельзя сдавать то, что сделано не из тарного стекла: фарфор, фаянс и оконные стёкла.Всё остальное можно приносить каждый день. Вывозить отходы будут с 09:00 и до 18:00.

Такие контейнеры установлены по адресам: на улицах Сиреневый бульвар у домов № 1, № 5 и № 22 и Рождественский бульвар у дома № 3. В ближайшее время точки стеклотары появятся в селе Рождествено на улицах Южной у дома № 11 и Микрорайонная у дома № 2.

Также местные жители собирают подписи для установки колокольчиков под стеклотару в поселке Снегири на улице Школьная у дома 12.

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