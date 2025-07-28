Около 10 километров теплосетей обновили в Королеве за два года

Большая часть коммунальной инфраструктуры Королева была построена в 1950–1970-х годах и к настоящему времени значительно износилась. В период с 2010 по 2014 годы ежегодно фиксировалось от 150 до 200 аварий различной сложности.

Несмотря на локальные ремонты наиболее проблемных участков, полностью решить проблему старения сетей не удавалось.

За последние два года, при поддержке Губернатора Андрея Воробьева, в городе реализуется масштабная программа модернизации систем ЖКХ. В рамках проекта было заменено около 10 километров теплосетей на проспекте Космонавтов и в линиях закольцовки между крупными котельными «Самаровка» и «Новые Подлипки». Эти магистрали обеспечивают теплом и горячей водой порядка 215 жилых домов и около 85 тысяч жителей.

Кроме того, на улице Пионерская построена новая современная котельная, которая снабжает теплом 111 многоквартирных домов, 18 социальных учреждений и все корпуса центральной больницы города.

На котельной «Новые Подлипки», обслуживающей 45 тысяч потребителей, 195 жилых домов и 16 социальных объектов, проведена замена оборудования, включая котлы, что позволило повысить мощность и надежность теплоснабжения.

Реализация этих мер значительно улучшает качество коммунальных услуг и снижает риски аварийных ситуаций в городе.