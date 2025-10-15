Около 10 километров дорог приведут в порядок в Химках в 2025 году

Работы по обновлению дорожного покрытия ведутся в нескольких микрорайонах округа. Они охватывают более 10 километров.

Изношенный асфальт уже заменили на улице Ленина в Сходне. Сейчас ремонтируют улицы Центральная в Подрезково, 9 Мая и Молодежная в Новых Химках, а также квартал Терехово-Ивакино. Все работы планируется завершить до конца 2025 года.

Текущий ремонт уже завершен на шести улицах: Гоголя, Горная, Некрасова, Мцыри, Коммунальный проезд и Новосходненское шоссе.

Будет обновлено 11 дорожных участков в 2025 году. Выбор объектов для ремонта осуществлялся с учетом обращений жителей, дорожного анализа и мониторинга состояния дорог.