Около 1 тысячи спортсменов приняли участие в «Кроссе нации» в Шатуре

Всероссийский день бега в этом году посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники «Кросса наций» не только показали свое спортивное мастерство, но и отдали дань памяти защитникам Родины.

Традиционное спортивное мероприятие проходит в муниципалитете уже более 20 лет подряд. В этом году на старт вышли почти 1000 бегунов, среди которых были не только профессионалы, но и любители. Участников разделили на разные возрастные группы. Каждый смог выбрать дистанцию себе по силам — 1000, 4000, 6000, 8000 или 12000 метров. Дошкольники и младшие школьники бежали один километр, а на самую длинную дистанцию допускались только мужчины старше 20 лет.

Самой юной участницей забега стала Есения Дмитриева, которой исполнился год и девять месяцев. Ее родители с младенчества приучают дочь к спорту. Ксения Дмитриева рассказала, что перед соревнованиями вся семья каждый день бегала и тренировалась преодолевать препятствия.

Победителей забегов наградили кубками и медалями, а заряд бодрости получили все без исключения спортсмены.