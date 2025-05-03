Окна учреждений спорта и культуры в Можайске украсили ко Дню Победы

Учреждения спорта и культуры Можайского муниципального округа присоединились ко всероссийской акции «Окна Победы». В честь праздника входные группы и оконные рамы зданий украшают тематическими рисунками и аппликациями.

Не первый год в патриотической акции участвует Дворец спорта «Багратион» в Можайске. В этот раз сотрудники и педагоги отделения фигурного катания украсили входную зону, окна учреждения и плавательного бассейна.

С 2020 года в мероприятии участвует Дом культуры «Химик». Сегодня сотрудники учреждения приглашают всех желающих присоединиться к акции, украсить окна и выложить фото в социальных сетях, указав хештег #Окна_Победы и написав слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Трафареты для украшения окон можно скачать по ссылке.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.