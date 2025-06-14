Окна Пролетарской школы в Серпухове украсили ко Дню России

Акция «Окна России» прошла в Пролетарской школе в Серпухове. В честь главного государственного праздника страны учащиеся украсили окна учебного заведения праздничными композициями.
Во время работы ребята узнали множество фактов о национальных особенностях, традициях и символах России. Такие акции прививают детям не только художественный вкус, но и уважение к истории и культуре страны, чувство патриотизма и любви к Родине.
В конце мероприятия ребятам раздали памятные сертификаты и сувениры.
Ранее губернатор Московской области в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.
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