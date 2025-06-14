Окна Пролетарской школы в Серпухове украсили ко Дню России

Во время работы ребята узнали множество фактов о национальных особенностях, традициях и символах России. Такие акции прививают детям не только художественный вкус, но и уважение к истории и культуре страны, чувство патриотизма и любви к Родине.

В конце мероприятия ребятам раздали памятные сертификаты и сувениры.

Ранее губернатор Московской области в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.