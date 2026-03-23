Сегодня 20:57 Ока вырывается из ледяных оков: как идет мониторинг паводковой обстановки в Серпухове В администрации Серпухова рассказали об обстановке на Оке

К понедельнику, 23 марта, уровень воды в реке Оке в районе деревни Лукьяново, неподалеку от Серпухова, составлял +1,69 метра. Изменение за сутки зафиксировали на уровне +0,18 метра, сообщили 360.ru в администрации города.

Наблюдение за паводковой ситуацией и уровнем воды ведет водомерный пост «Ока-Серпухов». Информацию собирает Единая дежурно-диспетчерская служба, также ее дважды в сутки обновляют на сайте администрации, чтобы с данными могли ознакомиться местные жители. Для предотвращения подтопления жилых и промышленных территорий, которые находятся в зоне риска, провели обследование рек и ручьев на наличие заторов, а также их ликвидацию.

«На постоянном контроле находится работа с жителями, особенно с теми, кто проживает в зонах, традиционно подверженных подтоплению. Все службы работают в режиме межведомственного взаимодействия», — отметили в администрации.

В ходе подготовки к паводку план противопаводковых мероприятий был детально рассмотрен и скорректирован. Особое внимание уделено готовности сил и средств к оперативному реагированию, а также вопросам взаимодействия всех задействованных служб. администрация Серпухова

При чрезвычайных ситуациях и для экстренного вызова помощи жителей призвали обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Также можно звонить напрямую в аварийно-спасательную службу «Юпитер» по телефону 8 (4967) 72-64-72.

В распоряжении 360.ru также оказалось видео, снятое жителями Серпухова у Оки. На его кадрах видно, что крупные куски льда скопились вдоль берега. Вода частично затопила городской пляж. «Вчера в первой половине дня плыли большие льдины, во второй половине дня их уже было меньше», — рассказал один из очевидцев. Ранее стало известно, что в Озерах с 22 марта закрыли наплавной мост из-за подъема уровня воды в Оке.