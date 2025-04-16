Охват поддержки производителей детских товаров увеличат до 50% в Подмосковье

В Подмосковье планируют к 2030 году в два раза увеличить количество производителей детских товаров, получающих поддержку. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева на Конгрессе индустрии детских товаров. По ее словам, регион продолжает развивать экономику и создавать хорошие условия для бизнеса, в том числе с помощью новых мер поддержки.

«В Подмосковье насчитывается более 150 промышленных предприятий, производящих товары для детей. Для них в регионе доступен ряд мер поддержки: недвижимость в аренду по льготной ставке, участие в федеральном проекте „Производительность труда“ при поддержке Регионального центра компетенций и в программе „100% Подмосковье“, субсидии, например, на маркетплейсы и франшизу, а также льготные займы, включая новый заем от регионального Фонда развития промышленности под 1%», — отметила Зиновьева.

Сейчас в регионе строят восемь индустриальных парков, которые будут полностью готовы к запуску производства. Там предусмотрена вся необходимая инфраструктура — от инженерных сетей и производственных помещений до офисов, зон отдыха, кафе и МФЦ. Все это поможет предпринимателям быстрее запускать свои проекты.

Также Московская область усиливает сотрудничество с другими регионами. Уже подписали соглашение с Кировской, Нижегородской, Омской областями, Башкортостаном и Ассоциацией производителей детских товаров. Кроме того, запланирована совместная работа над импортозамещением, поддержкой отечественных производителей и улучшением законодательства в этой сфере.