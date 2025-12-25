Охрану молодых елей усилили в Подмосковье в преддверии Нового года

В предновогодний период филиалы «Русский лес» и Виноградовский филиал «Мособллеса» запустили традиционную профилактическую операцию «Елочка». Ее ключевая цель — защитить молодые хвойные насаждения и пресечь попытки незаконной вырубки деревьев.

В рамках акции на лесных территориях, в частности, в Воскресенске, Раменском и Люберцах, организовали усиленное дежурство и патрулирование.

Сотрудники лесной охраны провели свыше 30 профилактических рейдов, в рамках которых разъяснили жителям правила заголовки деревьев, вручили памятки и предупредили о недопустимости вырубок для личных нужд.

Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Приобретать праздничные ели можно исключительно на официальных торговых площадках, где продавцы обязаны иметь полный комплект сопроводительных документов.

Специалисты лесного хозяйства подчеркивают, что покупка дерева у легального поставщика – законный и ответственный способ украсить дом, который помогает сохранить лес.