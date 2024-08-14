Огурец весом почти 2 килограмма вырастила Ирина Баштавая из Домодедова

Участники клуба «Активное долголетие» городского округа Домодедово с гордостью представили свои достижения в садоводстве. Активистка Ирина Васильевна Баштавая стала обладательницей рекорда, вырастив огурец длиной 75 сантиметров и весом 1888 граммов.

Этот удивительный плод стал настоящей сенсацией и вызвал волну восхищенных комментариев среди местных жителей.

Ранее самый длинный огурец в стране был вырощен в Ярославле в 2022 году и составил 70 сантиметров. Хозяева ярославского овоща утверждали, что он рос без применения специальных удобрений.

По словам Ирины Васильевны, ее гигантский огурец также был выращен естественным способом, без каких-либо химических добавок. Однако она подчеркнула важность внимательного ухода и заботы за растениями: «Главное — это любовь и внимание к каждому овощу».

Успехи участников программы «Активное долголетие» вдохновляют других жителей округа заниматься садоводством и вести активный образ жизни, демонстрируя, что даже на пенсии можно достигать впечатляющих результатов.

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