Ограждения на дорогах в 9 округах Подмосковья отремонтировали за неделю

Специалисты Мосавтодора отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на десяти региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в Серпухове, Ступине, Мытищах, Лосино-Петровском, Балашихе, Королеве, Раменском, Красногорске и Коломне. В ведомстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть и заезда машин на тротуары.

Тросовые же ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные ограждения снижают риск съезда с дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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