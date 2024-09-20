Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

На восьми региональных дорогах в шести округах Подмосковья отремонтировали тросовые, перильные и барьерные ограждения. Об этом сообщили в Минтрансе области. Работы провели в рамках летнего обслуживания дорог.

В Ленинском округе ремонт выполнили на Первомайской улице в Мисайлове и на 32-м километре Каширского шоссе. Также обновили ограждения на Старосимферопольском шоссе в деревне Чепелево, на улице Ленина в поселке Большевик, на Промышленной улице в Домодедове, на Заводской улице в Долгопрудном, на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре и на 85-м километре Каширского шоссе в Ступине.

В ведомстве отмечают, что пешеходные ограждения устанавливают для защиты от выхода людей на дорогу и предотвращения аварий. Тросовые ограждения разделяют потоки транспорта, а барьерные снижают риск съездов с дороги. Специалисты еженедельно проводят обследования дорог, которые помогают оперативно устранять неполадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».