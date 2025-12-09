Ограничительные полусферы установят перед входом в новый корпус гимназии № 14 в Одинцове

В Одинцовском округе до конца месяца будет решен вопрос с безопасным подходом ко входу на территорию нового корпуса гимназии № 14. Вблизи калитки установят ограничительные полусферы, работы выполнят до 22 декабря.

Полусферы установят рядом со школой в рамках безопасности учащихся. Кроме того, рядом с гимназией № 14 начались работы по благоустройству пешеходной дорожки — в декабре тропинку выровняют и уложат покрытие.

Как сообщили в администрации, в Одинцовском городском округе в 2025 году также полностью выполнили план по асфальтированию «народных троп».

В рамках программы «Пешком» в муниципалитете обустроили 27 пешеходных коммуникаций. Работы проводились в сразу в нескольких территориальных управлениях: в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Лесном Городке, Покровском, Ликине, Скоротове, Введенском, Матвейкове, Больших Вяземах и Старом Городке.