Ограничения на посещения лесов введут в Подмосковье с 9 по 13 сентября

Четвертый класс пожарной опасности установился в подмосковных лесах, поэтому с 9 по 13 сентября введут ограничения на прогулки на территории лесничеств региона. В этот период за нарушителями особенно пристально будут следить патрули полиции и МЧС.

Как пояснили в Комлесхозе Подмосковье, специалисты будут фиксировать не только нарушения пожарной безопасности, но и несоблюдение санитарных правил в лесах. И это не только навалы мусора, но и выброс веток садовых деревьев, строительный мусор, остатки яблок и других овощей. Мусор в лесу всегда приводит к пожару, поэтому нарушителям грозит административная ответственность.

В комитете напомнили, что за поджог в лесу последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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