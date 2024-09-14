Ограничения на посещение лесов ввели в Подмосковье до 19 сентября

Из-за установления четвертого класса пожарной опасности с 14 по 19 сентября в Подмосковье ограничили пребывание граждан в лесах. В Комлесхозе региона уточнили, что ограничения касаются всех участков лесного фонда Московской области.

На период действия ограничений лесная охрана, правоохранительные органы и сотрудники МЧС усиливают патрулирование. Контроль осуществляется с помощью беспилотных систем, авиации, камер видеомониторинга и систем обнаружения людей.

Жителям Московской области напоминают, что за поджоги, приводящие к лесным пожарам, предусмотрена уголовная и административная ответственность: лишение свободы до десяти лет, а также штрафы до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юридических лиц.

Напомним, граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении лесного пожара сообщать об этом по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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