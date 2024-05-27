Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропорту Жуковский

В аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На фоне уничтожения средствами ПВО малоразмерного воздушного шара аэропорт работал в штатном режиме. Ограничения, которые действовали с 20:50 до 21:22, не повлияли на расписание и режим деятельности воздушной гавани.

Об уничтожении воздушного шара в Подмосковье сообщили в Минобороны России. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе сбили беспилотник, обломки которого упали на частный дом. В результате никто не пострадал. Власти помогут с восстановлением объекта, пообещал глава Московской области.