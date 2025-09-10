Ограничение движения электричек в Одинцове продлят до 19 сентября

С 19 сентября на МЦД-1 и аэроэкспрессах введут вечерние ограничения движения. Изменения коснутся и Одинцова — с четверга по воскресенье интервалы между поездами на Белорусском направлении составят 30-40 минут, в то время как на Савеловском направлении время ожидания увеличат до одного часа.

Ограничения связаны с реализацией проектов по строительству нового вокзального комплекса «Петровско-Разумовская», который должен значительно улучшить инфраструктуру и качество услуг для пассажиров в будущем. Организаторы просят пользователей учесть изменения в расписании и заранее планировать свои поездки, чтобы избежать неудобств.

Для пассажиров, которые направляются в аэропорт Шереметьево, рекомендуют использовать автобусные маршруты № 1195 и № 1195D от станции метро «Ховрино», которые обеспечивают комфортный доступ к аэропорту. Эти автобусные маршруты предназначены для пассажиров, что поможет избежать задержек и упрощает трансферы в условиях новых временных ограничений.

Дополнительно, на информационных табло на станциях будет размещаться актуальная информация о движении поездов, что поможет пассажирам быть в курсе всех изменений. Также предусмотрены усиленные меры по информированию о расписании и пересадках.