Огни на новогодних елках зажгли в Орехово-Зуеве
В преддверии Нового года, когда так хочется верить в чудеса, волшебным настроением вопреки погоде можно зарядиться в парках и на площадях Орехово-Зуева. Там в первый день зимы зажгли елки.
Семнадцатиметровая лесная красавица украсила центральную площадь — Октябрьскую. В гости к жителям пришли сказочные герои из советских мультфильмов: Чебурашка, Крокодил Гена, Кот в сапогах. Вместе с детьми они веселились, пели, танцевали и, конечно же, водили хоровод вокруг елки.
В Ликино-Дулеве магия любимого праздника начинается в парке. Здесь волшебными огнями засияла главная елка города. А еще заработала почта Деда Мороза, на которой можно писать письма и отправлять их главному зимнему волшебнику.
Жителей Орехово-Зуева ждет яркая и интересная зима. За два месяца в парках городского округа пройдет более 150 мероприятий. На площади в Куровском состоится зрелищный парад Дедов Морозов, а по городам и деревням будет ездить «ДедМоробоз» с анимацией, который будет собирать письма с желаниями ребят.
В конце декабря на льду спортивного парка «Атлант» свое яркое шоу-спектакль покажет олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Впервые в Орехово-Зуеве состоится самое экстремальное и зрелищное мероприятие 2024 года — мотофристайл-шоу. Удивительные трюки продемонстрируют профессиональные спортсмены. Кроме того, в декабре откроются лыжные трассы и катки.
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