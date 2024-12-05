Огни на новогодних елках зажгли в Орехово-Зуеве

В преддверии Нового года, когда так хочется верить в чудеса, волшебным настроением вопреки погоде можно зарядиться в парках и на площадях Орехово-Зуева. Там в первый день зимы зажгли елки.

Семнадцатиметровая лесная красавица украсила центральную площадь — Октябрьскую. В гости к жителям пришли сказочные герои из советских мультфильмов: Чебурашка, Крокодил Гена, Кот в сапогах. Вместе с детьми они веселились, пели, танцевали и, конечно же, водили хоровод вокруг елки.

В Ликино-Дулеве магия любимого праздника начинается в парке. Здесь волшебными огнями засияла главная елка города. А еще заработала почта Деда Мороза, на которой можно писать письма и отправлять их главному зимнему волшебнику.