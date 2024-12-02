Огни на главной новогодней елке зажгли в парке культуры и отдыха в Зарайске

Зимний сезон стартовал в парке культуры и отдыха в Зарайске. Его торжественно открыли церемонией зажжения огней на новогодней елке и включением праздничных инсталляций.

Мероприятие состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Торжественное событие прошло на главной сцене центра досуга «Победа».

Организаторы подготовили театрализованное представление «Падал прошлогодний снег». Церемонию зажжения новогодних огней в Зарайске тоже сделали волшебной. В ней поучаствовали заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина и председатель Совета депутатов Елена Белкина.

Инсталляции засияли по парку, на площади Революции и Советской улице. Таким образом в городе открыли новый зимний сезон. В самом парке уже готовят новогодние мероприятия.

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