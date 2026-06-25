Огненную картину в память о героях войны зажгли в Люберцах

В Дзержинском ко Дню памяти и скорби состоялась акция «Огненные картины». В сквере Победы активисты, волонтеры и жители округа создали масштабную композицию из 1 тысячи 416 свечей и лампад в виде ордена Мужества.

Перед началом акции участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Акция «Огненные картины» ежегодно проходит в разных городах Подмосковья. В каждом муниципалитете участники создают собственные композиции, посвященные подвигу поколения победителей. А символ этого года призван напомнить о мужестве людей, на долю которых выпали тяжелейшие испытания.

«Мы сегодня выбрали орден Мужества, чтобы подчеркнуть мужество советского солдата, советского народа. Эта война затронула каждого человека», — подчеркнула руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Калугина.

Для многих жителей участие в акции стало личной историей. Жительница округа Татьяна Васильева рассказала, что приходит на подобные мероприятия каждый год, вспоминая своих родственников, погибших в годы войны.