Огненное шоу проведут в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде на Масленицу

Этнопарк «Кочевник» в Сергиевом Посаде пригласил жителей на празднование Масленицы, которое состоится с 21 по 23 февраля. Гостей ждет огненное шоу, концерт, традиционное сжигание чучела, мастер-классы и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости узнают об обрядах встречи весны кочевых народов, а также поучаствуют в традиционных масленичных гуляниях с играми, песнями и хороводами.

Посетителей этнопарка ждет этнографическая экскурсия, интерактивная программа, конное и огненное представления. Они познакомятся с обитателями верблюжьей фермы и зоодвора. Желающие смогут продемонстрировать свою силу, ловкость, меткость и смекалку, изготовить соломенную куклу своими руками, а также посетить фотозону с костюмами кочевников.

«В программу масленичных гуляний входит катание на снегоходе и в традиционных санях, запряженных лошадьми, на оленьих и собачьих упряжках, верхом на верблюде. Гостям предложат отведать горячих блинов и различных блюд бурятской, монгольской и кавказской кухни», — рассказали в министерстве.

Для гостей также выступил ансамбль «Кочевник», а кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела.

Узнать о мероприятии больше и приобрести билеты можно по ссылке.