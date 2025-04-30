Огнеборцы в Серпухове отметили 376-летие образования пожарной охраны

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил сотрудников Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона с профессиональным праздником. В честь торжества лучших работников гарнизона наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

В состав Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона входят пять федеральных пожарно-спасательных частей и две части территориального управления «Мособлпожспас». Ежедневно на боевое дежурство в округе выходит 16 единиц техники и около 60 сотрудников.

Ежегодно пожарные и спасатели Серпухова принимают участие в ликвидации свыше 400 пожаров, в том числе оказывают помощь в соседних муниципалитетах в качестве резервных сил.

Гарнизон оснащен современным пожарно-техническим оборудованием. Недавно на боевое дежурство в 330 пожарно-спасательную часть поступил новый автомобиль усовершенствованной модели, оснащенный надежным пожарно-спасательным инвентарем.

«Спасибо за мужество, смелость и преданность долгу! Пусть ваша помощь всегда будет оперативной и своевременной. Крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, сухих рукавов», — сказал Алексей Шимко.