Огнеборцы потушили пожар в жилом доме на улице Калинина в Воскресенске

В квартире на третьем этаже дома № 50/2 по улице Калинина в Воскресенске вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей и оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь 14 квадратных метров.

Когда огнеборцы прибыли на место, на третьем этаже жилого дома шел черный густой дым, который заполнил и лестничные пролеты. Начальник караула Пожарно-спасательной части № 130 Алексей Самошин быстро оценил ситуацию и возглавил звено газодымозащитной службы. Бригада начала эвакуировать жителей, заблокированных на верхних этажах.

Сотрудники Пожарно-спасательных частей № 130 и № 2 совместными усилиями эвакуировали 10 жителей, среди которых были шесть детей, а также слепой мужчина и женщина, недавно перенесшая инфаркт. Огнеборцы быстро потушили пожар, не допустив его распространения на соседние квартиры.