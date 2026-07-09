Офтальмолог из Можайска Ольга Новикова напомнила о проверке зрения у детей

Офтальмолог детской поликлиники в Можайске Ольга Новикова разъяснила особенности проверки зрения у пациентов разного возраста. Она описала ключевые этапы обследования и перечислила меры, помогающие сохранить здоровье глаз с ранних лет.

По словам специалиста, прием начинается со сбора анамнеза, после чего проводят необходимые исследования. В перечень стандартных процедур входит авторефрактометрия, позволяющая обнаружить близорукость и дальнозоркость. Кроме того, медики определяют дистанцию между зрачками, проверяют наличие астигматизма и косоглазия, фиксируют показатели остроты зрения на различных расстояниях.

«Я оцениваю также бинокулярное зрение, то есть как оба глаза работают вместе. Для повышения точности используются современные приборы: проектор знаков, который исключает заучивание ответов, авторефрактометр для мгновенного измерения параметров глаза и пробные линзы для подбора очков», — разъяснила Ольга Новикова.

На первом году жизни ключевыми критериями становятся реакция на свет, движение глазных яблок и умение удерживать фокус на объекте. Шестилетний возраст выделяют как особенно значимый: в это время нередко стартует развитие миопии, и плановый осмотр дает возможность своевременно отреагировать. В возрасте от 11 до 17 лет гормональные изменения способны спровоцировать стремительное снижение зрительных функций, поэтому регулярные консультации офтальмолога становятся необходимой мерой контроля.