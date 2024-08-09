Оформление субсидий на оплату ЖКУ упростили на регпортале в Подмосковье

Оформление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг упростили на региональном портале Подмосковья. Новый сервис будет проверять, была ли назначена мера поддержки раньше и предоставит эту информацию пользователю.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, оформление субсидий на оплату ЖКУ — одна из самых популярных госуслуг в регионе. С начала года ей воспользовались более 74 тысяч раз.

«Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили, или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Получить субсидию могут зарегистрированные в Подмосковье жители, чьи расходы на коммунальные услуги не превышают 22% от общего дохода семьи. Размер поддержки зависит о площади жилья.

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