Оформление социальной ипотеки упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

В электронный сервис по оформлению льготной ипотеки в Подмосковье добавили новую функцию — теперь документы распознаёт искусственный интеллект. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.

Речь идет о программе «Социальная ипотека», которая действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она помогает привлечь в область нужных специалистов. По этой программе государство покрывает половину стоимости квартиры при первом взносе, а потом в течение десяти лет ежемесячно компенсирует основную часть долга по ипотеке.

«При заполнении онлайн-заявки на социальную ипотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, например, свидетельства о рождении, трудовой книжки, свидетельства о заключении брака. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Этой мерой поддержки могут воспользоваться врачи, учителя, молодые ученые, специалисты оборонной отрасли и спортивные тренеры. Подать заявку на льготную ипотеку можно на региональном портале, в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». В ведомстве добавили, что искусственный интеллект уже умеет распознавать около 250 различных типов документов, что делает процесс подачи заявки быстрее и удобнее.