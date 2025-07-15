Оформление пропуска для проезда грузовиков по МКАД упростили в Подмосковье

Искусственный интеллект внедрили в еще одну госуслугу в Подмосковье. Нейросеть будет распознавать документы при подаче заявок на оформление пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, разрешение необходимо для транспорта массой более 3,5 тонны. С ним он может спокойно двигаться транзитом по МКАД. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Транспорт».

«Нейросети становятся залогом удобства и эффективности в решении множества повседневных задач. Теперь на регпортале оформить специальный пропуск для проезда грузовиков по МКАД стало проще — искусственный интеллект оперативно проверяет все необходимые документы для получения госуслуги», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

В ходе заполнения онлайн-формы нейросеть проверят загруженные документы. Это паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации транспорта и другие. Если один из них не пройдет проверку, то заявитель сразу об этом узнает и сможет вовремя заменить.