Оформление лицензии на управление МКД упростили в Подмосковье

Получение лицензии на управление многоквартирными домами упростили в Подмосковье. Сервис работает на портале государственных услуг.

Процесс оптимизировали, добавив возможность выбрать продление лицензии. Это необходимо сделать не ранее чем за 60 дней до даты окончания действия документа и не позднее 45 с момента, когда срок истек.

Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в разделе «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения».

Для подачи заявки следует авторизоваться на сайте государственных услуг через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы. Ответ придет в течение 10 рабочих дней в личный кабинет.

Желающие также могут оформить лицензию на управление многоквартирными домами, прекратить ее действие, а также запросить сведения из регионального реестра.