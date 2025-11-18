Оформление компенсации за детский сад упростили в Подмосковье

Услугу по оформлению компенсации за детский сад оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Теперь получить поддержку можно в зависимости от критерия нуждаемости.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить компенсацию родительской платы можно на ребят из многодетных семей. Она составляет 70%. Кроме того, компенсацию 20% на первого и 50% на второго ребенка назначают семьям, которым назначено ежемесячное пособие.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Подать заявку могут родители или законные представители, чьи дети посещают подмосковные сады. При этом услуги по присмотру должны быть оплачены. Решение по услуге поступает в личный кабинет в течение пяти дней.

Подавать заявление нужно только один раз, далее она продлевается автоматически.