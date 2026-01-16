Официальное место крещенских купаний определили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск назначено официальное место для крещенских купаний — озеро Светлое. Окунуться в иордань можно в ночь с 18 на 19 января после вечерней службы с 21:30 до 02:00.

Купель будет подготовлена и оборудована специально для безопасного проведения крещенских купаний. Территория вокруг иордани будет освещена, организован пункт обогрева для участников. Также для безопасности участников поблизости будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь.

На территории планируется установить раздельные палатки для переодевания, а также бесплатные пункты раздачи горячего чая.

Церковь напоминает, что погружение в иордань — народная традиция, а духовный смысл праздника Крещения Господня заключается в молитве, покаянии и участии в торжественном богослужении, посвященном великому евангельскому событию.