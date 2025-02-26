Офицеров запаса МВД в Красногорске поздравили с Днем защитника Отечества
Поздравления с 23 Февраля получили Александр Уваров, Сергей Журавлев, Владимир Уразов и Павел Беликов. Офицеры запаса Министерства внутренних дел России отдали службе в органах внутренних дел большую часть своей жизни.
Накануне праздника бывших работников правоохранительных органов навестили начальник управления МВД Красногорска Дмитрий Богомолов, глава Совета ветеранов органов внутренних дел Николай Кучаев и депутат Московской областной думы Роман Володин.
«Эти люди изо дня в день боролись с преступностью, рисковали своей жизнью. И поэтому сегодня мы пришли, чтобы выразить им глубокую благодарность за их труд, за их живой пример. Когда мы можем поговорить с ними, посмотреть в глаза, пожать им руку — это бесценно», — отметил Роман Володин.
Гости поздравили офицеров запаса с Днем защитника Отечества и выразили благодарность за то, что они с честью и достоинством выполняли свой служебный долг и обеспечили правопорядок. Сейчас офицеры запаса, имеющие награды за успехи в профессиональной деятельности и выполнение боевых заданий, активно участвуют в работе ветеранской организации сотрудников МВД Красногорска и Московской области, а также делятся опытом с нынешними защитниками Отечества.