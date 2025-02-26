Офицеров запаса МВД в Красногорске поздравили с Днем защитника Отечества

«Эти люди изо дня в день боролись с преступностью, рисковали своей жизнью. И поэтому сегодня мы пришли, чтобы выразить им глубокую благодарность за их труд, за их живой пример. Когда мы можем поговорить с ними, посмотреть в глаза, пожать им руку — это бесценно», — отметил Роман Володин.