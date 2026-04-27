Офисы Мособлгаза изменят график работы на майских праздниках

В связи с предстоящими майскими праздниками офисы обслуживания АО «Мособлгаз» в Коломне, Раменском, Воскресенске, Бронницах и Егорьевске будут работать по измененному графику.

30 апреля офисы в Коломне (проспект Кирова, 9) и Раменском (ул. Левашова, 12) будут открыты с 09:00 до 16:45, а в Воскресенске (ул. Куйбышева, 75), Бронницах (ул. Строительная, 4А) и Егорьевске (ул. Гагарина, 5) — с 08:00 до 15:45.

1, 2, 3 мая офисы не работают.

8 мая график работы офисов в Коломне и Раменском снова будет с 09:00 до 16:45, а в Воскресенске, Бронницах и Егорьевске — с 08:00 до 15:45.

9, 10, 11 мая — выходные дни.

Аварийные службы Мособлгаза работают круглосуточно. При запахе газа или возникновении аварийной ситуации необходимо звонить по номерам 112, 104.

Телефон Горячей линии: 8 495-122-40-04.

Вопросы можно оставить в пабликах Вконтакте: АО «Мособлгаз» (https://vk.com/mosoblgaz), АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» (https://vk.com/mosoblgazyugovostok).