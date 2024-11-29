Офис врача общей практики появится в деревне Чемодурово под Воскресенском
Жители деревни Чемодурово обратились к заместителю главы Ольге Коротеевой с просьбой построить кабинет для врача общей практики. Руководители муниципалитета поручили выделить участок под эти цели.
Встреча прошла в Центре культуры и творчества «Истоки».
«Принято решение предоставить земельный участок на улице Зеленой рядом с остановкой общественного транспорта. Строительство офиса врача общей практики войдет в федеральную программу „Модернизация первичного звена здравоохранения“», — подчеркнула во время встречи заместитель главы.
В офисе создадут все условия для приема пациентов. На данный момент медик принимает в Чемодуровской сельской амбулатории. На учете состоят 2409 человек, из них 362 ребенка.
Правительство Московской области оказывает большое внимание повышению доступности и качества медицины в сельских местностях.
В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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