Офис МФЦ в Волоколамске отметил 10-летие

Офис открыли в муниципалитете в 2014 году. Он стал одним из первых подобных центров, которые появились в Московской области.

Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова поздравила с 10-летием сотрудников МФЦ.

«Важность вашей работы для жителей сложно переоценить. Центр давно стал неотъемлемой частью современной жизни, решением вопросов в различных жизненных ситуациях», — сказала Наталья Козлова.

Отметим, что эти 10 лет возглавляет центр Светлана Дмитриева. В 2014 году здесь работало пять окон обслуживания посетителей. Сегодня, спустя 10 лет, их уже 14. Два из них расположены в филиалах.