ОЭЗ в Дубне участвует в юбилейном собрании Ассоциации кластеров и технопарков

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Дубне приняла участие в общем собрании членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. АКИТ РФ отмечает в этом году свое 15-летие.

«За 15 лет мы прошли путь от формирования базовых подходов к развитию кооперации и промышленной инфраструктуры до участия в решении задач технологического суверенитета страны», — прокомментировал директор АКИТ РФ Михаил Лабудин.

Итоги работы Ассоциации за год обсудили представители федеральных органов власти, региональных институтов развития, управляющих компаний особых экономических зон, технопарков и промышленных кластеров.

Ключевые темы промышленности, такие как развитие преференциальных режимов и эволюция промышленной инфраструктуры, стали центральными в дискуссии. Обсуждался и накопленный Ассоциацией опыт, который лег в основу устойчивых инструментов поддержки промышленного роста.

На мероприятии состоялась церемония награждения представителей отрасли. Заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Виктория Халимендик была награждена благодарственным письмом Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле за вклад в развитие отечественной промышленности.