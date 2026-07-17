ОЭЗ «Дубна» получила высокую оценку Минэкономразвития России

Подмосковная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Дубна» получила 97 баллов из 100 возможных в отчете Минэкономразвития РФ об оценке эффективности функционирования ОЭЗ в России в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Аналитики федерального ведомства оценивали инвестиционную активность резидентов, количество созданных рабочих мест, объемы уплаченных налогов и таможенных платежей, а также качество работы управляющей компании.

«ОЭЗ «Дубна» подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон технико-внедренческого типа», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На каждый рубль, который государство вложило в инфраструктуру экономической зоны, приходится шесть рублей привлеченных средств резидентов. На конец 2025 года совокупный объем частного капитала, вложенного инвесторами в свои проекты на территории ОЭЗ, превысил 127 миллиардов рублей.

Выручка резидентов увеличилась с 69 миллиардов рублей в 2023 году до 100 миллиардов в 2025 году. Совокупный общий объем выручки резидентов ОЭЗ «Дубна» составляет 411 миллиардов рублей.

Рост доходов предприятий напрямую влияет на расширение налогооблагаемой базы. На один рубль затрат на инфраструктуру резиденты возвращают в бюджетную систему порядка трех рублей налогами и взносами.

В ОЭЗ «Дубна» работает 144 компании-резидента. Общая площадь территории — 335 гектаров. Развитие технологической площадки дает прямой социальный эффект для Московской области. Здесь создаются места для высококвалифицированных инженеров, ученых, IT-специалистов и конструкторов со средней зарплатой порядка 130 тысяч рублей. За 2025 год было создано более 1300 рабочих мест.