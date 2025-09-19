ОЭЗ «Дубна» поделилась опытом с делегацией из Узбекистана

Особую экономическую зону «Дубна» посетила делегация из Самаркандской области. Гости приехали, чтобы познакомиться с опытом работы одной из лучших технико-внедренческих зон региона и обсудить возможности сотрудничества.

Россия и Узбекистан активно развивают совместные проекты, а Московская область является важным партнером республики в сфере технологий и бизнеса. Визит в «Дубну» был направлен на то, чтобы улучшить условия для предпринимателей и наладить новые связи.

«Наша ОЭЗ — лидер инвестиционной привлекательности в России и лучшая бизнес-площадка в регионе, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, особому вниманию к развитию федерального проекта со стороны правительства Подмосковья», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна»Роман Хомяков.

Делегацию возглавил заместитель хокима Самаркандской области Хуршидбек Самиев, со стороны Подмосковья ее сопровождал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Адиль Ганцов. В Конгресс-центре гостям показали интерактивную карту территории и макеты индустриальных парков «Титан» и «Ключ», строительство которых ведет управляющая компания ОЭЗ.

Затем делегация посетила обе площадки ОЭЗ и побывала на предприятиях-резидентах. На заводе «Паскаль Медикал» показали производство одноразовых медицинских изделий, а в «НПФ Промрессурс» — технологии рентген-термостабилизации для обработки инструмента.

В завершение визита Хуршидбек Самиев отметил, что поездка и полученная информация оказались очень полезными, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Подмосковьем.