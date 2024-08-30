Одностороннее движение организуют у школы в деревне Голубое со 2 сентября

Вблизи новой школы в деревне Голубое на улице Парковый бульвар введут одностороннее движение. Изменения вступят в силу со 2 сентября.

Одностороннее движение будет действовать на участке Паркового бульвара от дома № 1к1 по Сургутскому проезду до пересечения Паркового бульвара и улицы Трехсвятская. Это сделали для безопасности детей, которые будут посещать учебное учреждение.

«Первое время, чтобы автолюбители смогли легче адаптироваться к новой схеме движения, на месте будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Высадку учеников родители смогут осуществлять напротив самой школы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.