Одностороннее движение организуют у школы в деревне Голубое со 2 сентября
Вблизи новой школы в деревне Голубое на улице Парковый бульвар введут одностороннее движение. Изменения вступят в силу со 2 сентября.
Одностороннее движение будет действовать на участке Паркового бульвара от дома № 1к1 по Сургутскому проезду до пересечения Паркового бульвара и улицы Трехсвятская. Это сделали для безопасности детей, которые будут посещать учебное учреждение.
«Первое время, чтобы автолюбители смогли легче адаптироваться к новой схеме движения, на месте будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Высадку учеников родители смогут осуществлять напротив самой школы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
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